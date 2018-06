Handelaars sponsoren nieuwe handicar 08 juni 2018

Het OCMW van Sint-Gillis-Waas heeft een nieuwe handicar in gebruik genomen en daarvoor moest men geen euro op tafel leggen. De minibus met rolstoellift werd namelijk volledig gesponsord door handelaars die hun logo konden aanbrengen op het voertuig. Er was zelf nog geld over om een cheque van 2.500 euro te overhandigen aan een goed doel, het ezelopvangcentrum Anegria. De handicar toert al jaren rond in de gemeente en vervoert personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen. De minibus is milieuvriendelijk, want ze rijdt op CNG. De firma Special Ad stelt het voertuig voor een periode van vier jaar aan het OCMW ter beschikking.





(PKM)