Handelaars lanceren nieuw stickerboek met plaatselijke recepten Kristof Pieters

18 maart 2019

10u31 0 Sint-Gillis-Waas De lokale handelaars van Sint-Gillis-Waas pakken uit met een vervolg op ‘het Sint-Gillisse stickerboek’. Dit keer geen foto’s van vroeger en nu maar wel recepten met een lokale toets.

Het stickerboek was vorig jaar een schot in de roos. Wie aankopen deed bij een lokale handelaar, kreeg een pakketje stickers met foto’s van vroeger en nu, een Panini stickerboek maar dan op maat van de gemeente dus. Er werd zelfs een heuse ruilbeurs op touw gezet. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. “Voor onze nieuwe actie gaan we de culinaire toer op”, zegt schepen Harry De Wolf (CD&V). “Verwacht je aan een boek vol lekkere, gevarieerde gerechten met een lokale toets.” Een aantal plaatselijke chef-koks staan in voor de gerechten: Beurre Noir, Smaak van Waas (Annelore De Cock), De Pommerie, De Koerier, Wase Golf, Bla Bla Bla, Hof Ter Polder, Den Ouden Hof, De Grouwesteen, 7° Nivoo, De Rietgaard en (Ou)de Statie.

Eind april wordt een folder huis-aan-huis bedeeld met algemene informatie en afknipstroken. Met de afknipstroken kan je bij de lokale deelnemende handelaars een receptenboek en stickers afhalen. Iedere deelnemende handelaar beschikt over 1 sticker. Wie een volledig receptenboek bijeen wil krijgen, moet ongeveer 100 stickers verzamelen. De spaaractie loopt van 1 mei tot en met 16 september.

Er is opnieuw een wedstrijd aan verbonden. Wie zijn volgeplakte receptenboek binnenbrengt tussen 1 en 28 september bij de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum maakt kans op één van de waardevolle prijzen ter waarde van 1.000 euro. Na controle wordt het receptenboek onmiddellijk terug meegegeven.