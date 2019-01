Grote belangstelling voor oprichting BIN De Klinge Kristof Pieters

11 januari 2019

De infovergadering rond de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN) in De Klinge was donderdagavond een groot succes. “We zijn blij dat er meer dan 160 Klingenaren aanwezig waren op de toelichting door de politie van de zone Waasland-Noord”, zegt BIN-coördinator Tony Melis trots. “Met de oprichting van BIN De Klinge hopen we de vijf doelstellingen van een BIN te realiseren: het veiligheidsgevoel verhogen, de bereidheid om bij verdachte situaties de politie te bellen stimuleren, het verbeteren van de communicatie tussen burgers en politie en het versterken van de sociale samenhang om op die manier het aantal inbraken te verminderen.” Iedereen van De Klinge kan zich aansluiten bij BIN van De Klinge. Meer informatie via http://www.lokalepolitie.be/5904/vragen/buurtinformatienetwerk/bin-de-klinge