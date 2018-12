Groot deel van Sint-Gillis-Waas bedreigd door klimaatopwarming Kristof Pieters

02 december 2018

Aan de klimaatbetoging in Brussel heeft zondag ook een grote delegatie uit het Waasland deelgenomen. Dirk Houttekier mobiliseerde een aantal mensen uit Sint-Gillis-Waas. Hij trekt aan de alarmbel omdat uit een simulatie blijkt dat een groot deel van de gemeente onder de zeespiegel komt te liggen als de temperatuur stijgt

Een dertigtal Wase actievoerders verzamelde zondagochtend in de stationshal van Sint-Niklaas om naar Brussel te sporen. Ze namen deel aan de grote klimaatbetoging. “Drie jaar na de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs wachten we nog steeds tot de ronkende beloften in daden worden omgezet”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Een groeiende groep burgers eist meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit en vooral meer politieke daadkracht voor het klimaat. Heel wat actievoerders kwamen opdagen met snorkels, reddingsvesten en zwemvliezen. “Want de wereld verzuipt!” leggen ze uit.

Dirk Houttekier maakte de simulatie voor zijn eigen gemeente. “Ik wou eens weten wat het effect was voor een laaggelegen gemeente als Sint-Gillis-Waas. Op de kaart zie je de gevolgen op lange termijn bij een temperatuurstijging van 1,5 graad en 4 graden. Grote delen van Sint-Gillis komen in beide gevallen onder de zeespiegel. Maar er is een aanzienlijk verschil tussen een stijging met 1,5 graad en 4 graden. In het eerste scenario komt enkel Meerdonk onder de zeespiegel en een deel van De Klinge en de kern van Sint-Gillis-Waas. In het scenario van 4 graden komt Sint-Gillis quasi helemaal onder de zeespiegel, Sint-Pauwels inbegrepen. Acuut overstromingsgevaar zullen de komende generaties misschien niet lopen. We hebben immers dijken. Die zullen wél hoger moeten. Maar door de temperatuurstijging wordt het weer ook extremer. Er komen meer periodes van grote droogte én periodes met veel neerslag. Het risico op overstromingen groeit en daarmee de kans dat Sint-Gillis-Waas op een bepaald moment letterlijk, en mogelijk definitief, onder de zeespiegel verdwijnt.”