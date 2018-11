Groen maakt balans op na bewogen maand: “Haatberichten maakten het erg zwaar”

Kristof Pieters

23 november 2018

19u30 0 Sint-Gillis-Waas De partij Groen heeft een maand na de verkiezingen de balans opgemaakt en reageert voor het eerst op alle aantijgingen die ze naar het hoofd kreeg geslingerd. “We zijn enorm geschrokken van de ophitsingen en de haatberichten. Dit hadden we in onze gemeente niet verwacht”, zegt Tom Ruts.

CD&V raakte na de verkiezingen van 14 oktober haar absolute meerderheid kwijt en dat zorgde voor een bijzondere situatie in Sint-Gillis-Waas. Groen kwam in het midden van de politieke puzzel, maar ook van de politieke storm te liggen. “Wij hebben er van in het begin voor gekozen om rustig en sereen te blijven en nauwelijks te reageren op alle berichten, ophitsingen en aanvallen. Ook al werd ik het mikpunt van anonieme brieven en haatberichten”, zegt Tom Ruts. “Sommige mensen schamen zich blijkbaar niet meer om je via Whatsapp of Messenger de huid vol te schelden. Op een bepaald moment werd er zelfs mee gedreigd om met een optocht naar mijn huis af te zakken. Op zo’n moment duizelt het toch even en ben je vooral bezorgd voor je kleine kinderen van 6 en 8.”

N-VA werd bij de verkiezingen nipt de grootste partij, maar toch ging Groen onderhandelen met CD&V. “We hebben de dag na verkiezingszondag echter wel een gesprek gehad bij Koen Daniëls thuis”, benadrukt Ruts. “We hebben daar in alle eerlijkheid gezegd dat we eerst alle kansen willen geven aan onze onderhandelingen met CD&V. Parallelle onderhandelingen aangaan met twee verschillende partijen vinden wij niet echt getuigen van propere politiek. Ik snap de ontgoocheling bij NV-A, maar uiteindelijk wist CD&V bijna evenveel kiezers te charmeren. Het verschil bedroeg slechts 47 stemmen en de ene kiezer is echt niet meer waard dan de andere?”

Ruts kan begrip opbrengen voor de protestactie die werd gehouden vlak voor de gemeenteraad. “Ik begrijp de ontgoocheling bij de achterban van N-VA. En ik vond het een serene en ludieke actie. Maar de actievoerders vergissen zich wanneer ze stellen dat de ‘verandering’ monddood is gemaakt. Groen heeft van verandering een speerpunt gemaakt in de campagne en wil dat nu ook 6 jaar lang bewijzen.”

Volgens Ruts heeft Groen geen veto gesteld tegen Chris Lippens als burgemeester. “Maar ook bij CD&V was er het besef dat men moest inzetten op vernieuwing om de tegenvallende verkiezingsresultaten tegen te gaan. Groen had geen veto, maar vond het wel belangrijk dat we braken met het verleden en er een nieuwe wind kwam in het schepencollege. Samenwerken met twee partijen veronderstelt ook een verbindingsfiguur als burgemeester, een brugfiguur die de nieuwe coalitie symboliseert en breekt met het verleden. Ik denk dat Maaike De Rudder die rol, ondanks haar jonge leeftijd, goed kan vervullen.”

Ruts hoopt dat de gemoederen intussen voldoende bedaard zijn. “Tijdens ons overleg met Koen Daniëls beloofde hij los van eventuele coalities altijd bereid te zijn om zijn expertise in te zetten. Dat is de enige goede manier om aan gemeentepolitiek te doen en ik ga dankbaar gebruik maken van zijn aanbod.”

Intussen wordt volop verder gewerkt aan een nieuw bestuursakkoord.