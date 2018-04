Groen en sp.a stellen eerste kandidaten voor 16 april 2018

02u28 3 Sint-Gillis-Waas Met de locomotief aan de Oude Statie in De Klinge als symbolisch decor zijn afgelopen weekend de eerste kandidaten voorgesteld van Groen-sp.a.

Beide partijen gaan voor de derde maal op rij samen naar de kiezer. Huidige gemeenteraadsleden Herwig De Kind en Katja Daman zijn respectievelijk voor Groen en sp.a de lijsttrekkers op 1 en 2. Nadine Staelens (voorzitter Groen) volgt op 3 en nieuw op de lijst is Petra De Saegher op 4. Raadslid Tom Ruts (Groen) staat op plaats 5 en Etienne Christiaens (voorzitter sp.a) op plaats 6. Lijstduwer is Erik Rombaut en OCMW-raadslid Benny Westerlinck (sp.a) staat op plaats 24. "We hebben een evenwichtige lijst van vertrouwde en nieuwe gezichten", zegt De Kind. "We hopen onze huidige drie zetels minstens te evenaren en gaan alleszins voor de vierde zetel." (PKM)