Grensregio Waasland deelt half miljoen subsidie uit voor innovatieve ideeën Kristof Pieters

01 februari 2019

17u15 1 Sint-Gillis-Waas Wie broedt op een innovatief project rond streekproducten of toerisme, kan een voorstel indienen bij Grensregio Waasland. Deze voorziet 500.000 euro voor projecten in 2019.

Het budget van een half miljoen euro is voorzien voor projecten binnen een aantal afgelijnde thema’s. Dat gaat van het stimuleren van de afzet van hoeve- en streekproducten tot het stimuleren van sociale cohesie op het platteland. Ook initiatieven rond toerisme en recreatie zijn mogelijk als ze een agrarische insteek hebben. De projecten moeten wel plaatsvinden in Wachtebeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Beveren of Kruibeke. Geïnteresseerde regionale organisaties en lokale besturen zijn welkom op een infomoment op 18 februari in GC De Route in Sint-Gillis-Waas. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Projectideeën moeten ingediend worden vóór 2 april. Iedereen met een creatief idee voor de verbetering van de levenskwaliteit op het platteland kan intekenen op deze oproep.

Meer info op http://www.plattelandsloket.be