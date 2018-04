Glasvlag tijdens 25 jaar Cultuurraad 26 april 2018

02u55 0

Tijdens de viering van 25 jaar cultuurraad in Sint-Gillis-Waas zal het nieuwe kunstwerk 'Glasvlag' onthuld worden. De Provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2 namen, als gevolg van de overheveling van de provinciale culturele bevoegdheden naar de Vlaamse overheid, afscheid van de actie 'Thuis voor een beeld'.





Bij dit afscheid werd aan elke gemeente een 'Glasvlag', een gepersonaliseerd kunstwerk van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Honoré d'O, geschonken.





Zand van Sint-Helenasite

Honoré d'O werkt vaak met alledaagse materialen in zijn installaties. Voor deze opdracht speelde hij met de idee van een 'thuis' en sprokkelde in elke gemeente een fragment zoals een steentje of wat aarde. Dit verwerkte hij voor elke gemeente in een glazen vlag. In de 'Glasvlag' van Sint-Gillis-Waas zit zand verwerkt uit de Sint-Helenasite. (PKM)