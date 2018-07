Gezocht: vrijwilligers voor De Kroon 24 juli 2018

Woonzorgcentrum De Kroon doet een oproep naar nieuwe vrijwilligers. Het animatieteam organiseert wekelijks verschillende activiteiten zoals turnen, muziek, pannenkoeken bakken, modeshow, bingo, enz en heeft hiervoor enthousiaste, vrijwillige medewerkers nodig die deze activiteiten willen ondersteunen. Ook hulp bij de bedeling van maaltijden is nodig. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel en hoelang ze meewerken en wanneer dit voor hen past.





Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Nele Stevens (vrijwilligerscoördinator) via 03 727 14 84 of nele.stevens@sint-gillis-waas.be (PKM)