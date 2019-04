Gezocht: chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale Kristof Pieters

10 april 2019

16u45 1 Sint-Gillis-Waas De Minder Mobielen Centrale van Sint-Gillis-Waas is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als chauffeur. Kandidaten moeten over een eigen wagen en een rijbewijs categorie B beschikken.

De Minder Mobielen Centrale voorziet vervoer op maat voor mensen met verplaatsingsproblemen. Elke soort bestemming is mogelijk: een familiebezoek, een bezoek aan de kapper, consultatie bij de huisarts, boodschappen… Hiervoor is de organisatie nog op zoek naar enkele vrijwilligers die het leven van deze mensen een stuk aangenamer willen maken. Ze vervoeren de mensen met hun eigen wagen en ontvangen daarvoor een kilometervergoeding van 0,30 euro per gereden km. De vrijwilligers zijn verzekerd tijdens de ritten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Nele Stevens, 03 202 80 28, vrijwilligerswerk@sint-gillis-waas.be