Gewonde bij verkeersongeval 08 juni 2018

Woensdag rond 7.15 uur gebeurde een verkeersongeval in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas waarbij een gewonde viel. Een fietser kwam er in aanrijding met een personenauto. De fietser raakte daarbij lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (JVS)