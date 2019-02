Gewonde bij kop-staartaanrijding in Zandstraat Kristof Pieters

18 februari 2019

In de Zandstraat in Sint-Pauwels vond zaterdagochtend een kop-staartaanrijding plaats. Een camionette met aanhangwagen vertraagde om de Collemanstraat in te rijden. Een achteropkomende bestuurster had dit te laat opgemerkt en reed in op de aanhangwagen. De vrouw raakte lichtgewond.