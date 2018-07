Gewonde bij kop-staartaanrijding in Potterstraat 24 juli 2018

In de Potterstraat in Sint-Pauwels kwam het gisterenochtend rond 11 uur tot een kop-staartaanrijding tussen drie voertuigen. Een wagen stond op de rijbaan te wachten om af te slaan en een parking op te rijden. Een chauffeur merkte echter te laat de rij wachtende voertuigen op en reed er op in. De chauffeur van de aanrijdende wagen verloor even het bewustzijn en werd afgevoerd naar het AZ Nikolaas. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen, de brandweer met een signalisatiewagen en manschappen om de brokstukken op de rijbaan op te kuisen. (PKM)