Gewonde bij frontale aanrijding op kruispunt 24 augustus 2018

Op het kruispunt van de Beekstraat en de Wijnstraat in Sint-Pauwels kwam het gisterenmiddag rond 12.15 uur tot een frontale aanrijding tussen drie voertuigen. Daarbij viel één lichtgewonde. Die werd met een ziekenwagen afgevoerd. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de politie om de vaststellingen te doen en het verkeer te regelen. Het gaat om een druk kruispunt waar een voorrang van rechts van toepassing is. In het verleden gebeurden er al heel wat ongevallen. Daarom werd er een verkeersplateau aangebracht en staan er waarschuwingsborden en zelfs een knipperlicht. (PKM)