Gewond na klap tegen gevel 02u36 0

De bestuurder van een personenwagen is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeval in de Heidestraat in De Klinge. De man reed met zijn Volkswagen richting het centrum.





Net voor het kruispunt met de Polenlaan wou een dame haar parkeerplaats verlaten, net op het moment dat de Volkswagen langsreed. Het kwam tot een aanrijding. Door de aanrijding verloor de bestuurder van de VW de controle over zijn voertuig en botste aan de overkant van de straat tegen de gevel van een woning. De gevel en de voordeur raakten licht beschadigd. De auto liep heel wat meer schade op. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht, de passagier bleef ongedeerd.





De bestuurster van de aanrijdende wagen bleef ongedeerd maar was wel geschrokken. Haar auto liep blikschade op. De Heidestraat werd tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer. (PKM)