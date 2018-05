Gewezen NV-A'ers beginnen met De Nieuwe Ploeg 19 mei 2018

02u44 0 Sint-Gillis-Waas Gemeenteraadsleden Erik Maes en Annemie Franckaert en OCMW-raadslid Romain De Graeve trekken met de nieuwe politieke beweging 'De Nieuwe Ploeg' naar de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Gillis-Waas. In 2014 stapten ze op bij N-VA na interne meningsverschillen.

De Nieuwe Ploeg is een knipoog naar het vroegere kartel De Ploeg waarin onder meer Erik Maes zetelde. Maes zetelt sinds 1988 onafgebroken in de gemeenteraad. Eerst bij kartelpartij Gemeentebelangen, daarna voor de Volksunie en kartelpartij De Ploeg en tussen 2006 en 2012 vormde hij een éénmansfractie voor de N-VA. In 2014 stapte hij samen met de Franckaert en De Graeve op. Hun programma is opgebouwd rond drie pijlers: waarden, ideeën en engagement. "We willen ons vooral positief opstellen en zetten ons af tegen de groeiende 'angstpolitiek' die men via Facebook en andere media op de burger afvuurt. Elke gebeurtenis wordt door sommige partijen negatief in de aandacht gebracht waardoor we de indruk krijgen dat het toch allemaal zo slecht gaat in onze maatschappij." Een van de speerpunten wordt 'meer aandacht voor de specifieke noden van elke deelgemeente'. Een verdeling op de lijst is er nog niet gemaakt. Wel zullen naast de huidige raadsleden ook Natascha van der Gucht, Nicole Geleyn, Jari Duymelinck, Francine Jespers, Maria van der Gucht en Rob Willemse een plaats krijgen.





(PKM)