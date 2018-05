Gesjoemel met gemeentelijke boekhouding 05 mei 2018

Er zijn verdachte transacties vastgesteld in de gemeentelijke boekhouding van Sint-Gillis-Waas. Een personeelslid van de dienst boekhouding is onmiddellijk ontslagen om dringende redenen. Er werd ook een klacht ingediend bij de federale politie en Audit Vlaanderen is op de hoogte gebracht. Die laatste zal de gemeentelijke boekhouding nu volledig doorlichten. Zowel burgemeester Chris Lippens (CD&V) als schepen van financiën Maaike De Rudder (CD&V) willen verder geen details vrijgeven. "We wachten de resultaten van het onderzoek af. We kennen ook nog niet de omvang van de fraude. In het belang van het onderzoek kunnen we niets meer zeggen over deze zaak." Het zou alleszins om een significant bedrag gaan.





Frauderisico

Oppositiepartij N-VA vraagt intussen volledige transparantie en opheldering. "We willen zo snel mogelijk weten wat er gebeurd is, hoeveel geld er verdwenen is en vooral hoe dit is kunnen gebeuren en of er nog andere personeelsleden betrokken zijn," vat Vlaams Parlementslid Daniëls (N-VA) de voornaamste vragen voor zijn partij samen. De partij wijst er op dat exact een jaar geleden, in mei 2017, Audit Vlaanderen bij een globale doorlichting van de gemeente reeds belangrijke opmerkingen had bij de controle op het financiële beleid waardoor er een frauderisico was. "Men zou zijn les eigenlijk al geleerd moeten hebben nadat er vroeger ook al een schepen is moeten opstappen voor financieel gesjoemel met geld van de vzw Tempus en een secretaris in het verleden zeer veel geld had overgeschreven op zijn eigen rekening", zegt Daniëls. (PKM)