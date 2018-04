Geseinde personen betrapt tijdens controle 18 april 2018

In de nacht van maandag op dinsdag namen acht politiezones uit de regio en de spoorwegpolitie Oost-Vlaanderen deel aan een zogenaamde BORDERS-actie.





De controle was gericht tegen inbrekers. Er werden 38 agenten ingezet. De actie kreeg ook ondersteuning van de luchtdienst van de federale politie. Tot slot werden er ook nog twee speurhonden ingezet. De politie haalde 164 voertuigen uit het verkeer en onderwierp 111 personen aan een grondige controle. Daarnaast controleerde de politie 5.430 voertuigen via nummerplaatherkenning.





Vier personen stonden geseind als op te sporen wegens onder andere ontzetting recht tot sturen, opsporen verblijfplaats, of verhoor in gerechtelijke dossiers. Eén persoon was illegaal in het land en werd bestuurlijk aangehouden. Eén persoon stond ook geseind met een bevel tot gevangenneming. Op last van het parket werd hij aangehouden.





Vervolgens waren vier personen in bezit van kleine hoeveelheden cannabis. Verder werden twee bestuurders betrapt voor rijden zonder rijbewijs en twee voertuigen waren niet geldig verzekerd. (PKM)