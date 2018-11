Gerestaureerde wandkaart verhuist naar gemeentehuis Kristof Pieters

22 november 2018

10u47 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur heeft een oude figuratieve kaart van Sint-Gillis-Waas laten restaureren. Die zal op 6 januari feestelijk onthuld worden in de verbindingsgang tussen het kasteel en het administratief bestuurscentrum.

Het gaat om een kaart van landmeter J.B. Manderscheidt uit 1735. De kaart is 3 meter breed en 1,40 meter hoog en geeft een mooi beeld geeft van de straten, wijken, percelen en gebouwen. “Daarnaast is het een waardevolle kaart omdat er slechts één exemplaar van bestaat”, zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). De kaart was in de loop der jaren zwaar beschadigd geraakt met verkleuringen, inktvraat en scheuren. Daarom werd besloten ze professioneel te laten restaureren. In oktober rondde de aangestelde restaurator de werken aan de wandkaart af. Ze is nu ontzuurd om verdere verkleuring tegen te gaan en kreeg een behandeling tegen inktvraat. De restaurator herstelde ook de scheuren en fixeerde de kleuren. De kaart bestaat uit 11 handgeschepte vellen papier die de restaurator apart behandelde, droogde en terug samenstelde met zuurvrije lijm. Ze is meteen ook gedigitaliseerd. Om de uitzonderlijk grote wandkaart in de toekomst op een gepaste manier te kunnen bewaren bleek een aangepaste lijst nodig. Hiervoor werd een meubelmaker onder de arm genomen. Daarna werd er ook een veiligheidsglas gemonteerd om de kaart verder te beschermen. De kaart zal feestelijk onthuld worden op 6 januari samen met de nieuwjaarsborrel, de opening van het gerestaureerde kasteel en de burgemeesterswissel.