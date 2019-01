Gerestaureerde kasteel De Vaulogé feestelijk geopend Burgemeester Maaike De Rudder krijgt sleutel gemeentehuis Kristof Pieters

06 januari 2019

14u59 0 Sint-Gillis-Waas Het gerestaureerde kasteel De Vaulogé in Sint-Gillis-Waas is zondag feestelijk geopend. Afscheidnemend burgemeester Chris Lippens mocht aan zijn partijgenote Maaike De Rudder de sleutel van het gemeentehuis overhandigen. Daarna werden alle inwoners uitgenodigd op de traditionele nieuwjaarsborrel.

Er waren zondag heel wat redenen om te klinken in Sint-Gillis-Waas. Niet alleen om nieuwjaarswensen uit te delen maar ook omdat het kasteel De Vaulogé na een jaar verbouwingswerken officieel werd geopend én voor de kersverse burgemeester Maaike De Rudder was het meteen ook haar eerste publieke optreden.

Haar voorganger Chris Lippens kwam als eerste aan het woord. Het was meteen ook zijn afscheidsspeech voor de bevolking. “In januari 2015 stond ik op ditzelfde plein en nam ik de fakkel over van Remi Audenaert tijdens de eerste editie van de nieuwjaarsborrel”, blikt hij terug. “Ik had natuurlijk liefst dit mooie ambt terug opgenomen maar daar is jammer genoeg anders over beslist. Dat heeft me diep gekwetst maar die bladzijde is nu omgeslagen en ik wens mijn opvolger veel succes. Ze zal dit ongetwijfeld goed doen.”

Maaike De Rudder is met haar 25 jaar de jongste burgemeester van het land. “Het was onverwacht maar het is wel een droom die werkelijkheid wordt”, vertelt ze. “Voor de allereerste keer is er nu een bestuurscoalitie met twee partijen. Het zal een hele ommezwaai zijn.”

Voor het personeel is alleszins gezorgd want na de inhuldiging van het nieuwe administratief centrum exact een jaar geleden mocht nu dus het kasteel De Vaulogé geopend worden. Het kasteel doet al decennia dienst als historisch deel van het gemeentehuis maar het was niet meer aangepast aan de noden en normen van deze tijd. Zo ontbrak er een lift waardoor de trouwzaal op de eerste verdieping niet toegankelijk was voor mensen die minder mobiel zijn. Dat euvel is nu opgelost met een gloednieuwe lift. Op het gelijkvloers krijgen burgemeester Maaike De Rudder en algemeen directeur Vicky Van Daele hun bureel. De trouwzaal op de eerste verdieping is gebleven. Op de zolderverdieping zijn twee grote bureaus ingericht voor de schepenen en is er een vergaderruimte. Tot nog toe was er nergens plaats in het gemeentehuis voor de schepenen en moesten ze ofwel een vrij lokaal inpalmen of van thuis werken.

Het kasteel is verbonden met het administratief centrum via een glazen verbindingsgang. Pronkstuk in de gang is een gerestaureerde kaart van de gemeente uit 1753. De kaart van landmeter J.B. Manderscheidt is 3 meter breed en 1,40 meter hoog en geeft een mooi beeld van de straten, wijken, percelen en gebouwen. Er bestaat slechts één exemplaar van. Met steun van de gemeente werd het stuk volledig gerestaureerd en kreeg ze nu een plaatsje in het gemeentehuis.