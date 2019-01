Gemeenteraad geïnstalleerd in Sint-Gillis-Waas: vrouwen aan de top Kristof Pieters

04 januari 2019

00u31 0 Sint-Gillis-Waas In Sint-Gillis-Waas is donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De gemeente heeft niet alleen de jongste burgemeester van het land maar het is ook uniek dat drie jonge vrouwen de topfuncties bekleden.

Voormalig burgemeester Chris Lippens (CD&V) en zijn uitdager Koen Daniëls (N-VA) waren bij de recente verkiezingen de grote stemmenkampioenen maar het zijn echter jonge vrouwen die in Sint-Gillis-Waas aan het roer komen. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is met haar 25 jaar de jongste van het land. Ze kreeg donderdagavond in de gemeenteraad het gezelschap van Greet Van Moer (Groen) die het voorzitterschap van de raad op zich zal nemen. Het vrouwelijk toptrio wordt vervolledig met Vicky Van Daele die als kersvers algemeen directeur aan het hoofd is gekomen van de administratie.

Het schepencollege werd donderdagavond ook geïnstalleerd. Zoals afgesproken heeft CD&V drie schepenposten en die gaan bij de start van de legislatuur naar Marita Meul, Wilbert Dhondt en Harry De Wolf. De drie zullen binnen enkele jaren plaats ruimen voor andere Pascal Buytaert, Chantal Vergauwen en Matthias Van Zele. Bij Groen gaan de schepenposten naar Herwin De Kind en Tom Ruts. Oud-burgemeester Chris Lippens wordt fractievoorzitter bij CD&V.