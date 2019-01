Gemeentepersoneel met 25 jaar dienst in de bloemetjes gezet Kristof Pieters

18 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel in gemeenschapscentrum De Route in Sint-Gillis-Waas werden enkele personeelsleden met 25 jaar dienst gehuldigd. Na de toespraken van burgemeester Maaike De Rudder en algemeen directeur Vicky Van Daele werden vijf mensen in de bloemetjes gezet. Het ging om gemeentearbeider Ivan De Loor en vier mensen uit het gemeentelijk onderwijs: Sabrina De Decker (De Zandloper), Katrien Govaert, Els Thiron en Mehmet Göregen (Het Kompas).