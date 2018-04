Gemeente zoekt nieuw uitbater voor bistro De Route 07 april 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de horecazaak in gemeenschapscentrum De Route. De huidige uitbater baatte de bistro sinds de start van GC De Route uit, intussen twaalf jaar. Hij kiest nu voor een nieuwe uitdaging. De gemeente gaat op zoek naar een waardige vervanger "met veel ondernemingszin, een warm hart voor cultuur, sport en jeugd én vertrouwdheid met het verenigingsleven". Niet alleen de uitbating van de bistro maakt deel uit van de concessieovereenkomst, ook de levering van dranken in de polyvalente zaal is daarbij. Er is bovendien een conciërgewoning beschikbaar als de nieuwe uitbater ook als huisbewaarder een aantal specifieke taken wil opnemen. Geïnteresseerde kandidaten moeten uiterlijk op 7 mei 2018 hun kandidatuur indienen. De nieuwe concessie gaat in op 1 juli 2018 en loopt tot 30 juni 2021. (JVS)