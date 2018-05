Gemeente stelt vernieuwde fietskaart voor 01 juni 2018

Sint-Gillis-Waas heeft heel wat troeven voor recreatieve fietsers. Daarom wil ze zich in de toekomst nog meer als fietsgemeente promoten. Daarom werd alvast een vernieuwde fietskaart voorgesteld met twee lussen langs de interessantste plekken in de gemeente. "Per deelgemeente krijg je tips die de moeite waard zijn om te bezoeken zoals het Huis van de Evolutie, de Sint-Pauluskerk, de Roomanmolen, Klingspoor en Natuurhuis Panneweel", zegt schepen van Toerisme Marita Meul.





De twee fietslussen zijn elk 15 kilometer lang. De vernieuwde fietskaart omvat naast de Tempusroute en de Rode Ridderroute ook de volledige stratenindex en alle trage wegen van de gemeente. De fietskaart is gratis af te halen in het toeristisch infokantoor in GC De Route. (PKM)