Gemeente stelt nieuwe dorpsfotograaf aan 10 april 2018

De 24-jarige Omar Wilssens is de nieuwe dorpsfotograaf van Sint-Gillis-Waas. De gemeente kreeg vijf kandidaturen binnen. Omar volgt Danny De Saegher (66) op, die na vijf jaar besliste om de fakkel door te geven. Wie de foto's van De Saegher nog eens wil bekijken, kan in mei en juni terecht in de wandelgangen van GC De Route, waar een expo wordt georganiseerd met een selectie van zijn foto's. (JVS)