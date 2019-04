Gemeente onderzoekt afschaffing ‘voorrang van rechts’ Kristof Pieters

09 april 2019

13u48 0 Sint-Gillis-Waas In navolging van andere gemeenten gaat ook Sint-Gillis-Waas onderzoeken om de voorrang-van-rechtsregel zo veel mogelijk af te schaffen. Dat zal wel een hele logistieke operatie worden want ook de verplichte verkeersborden, haaientanden en stopstrepen moeten dan voorzien worden.

De Vlaamse Automobilistenbond heeft eerder al een pleidooi gehouden om de voorrang-van-rechtsregel zo veel mogelijk af te schaffen. Deze leidt namelijk vaak tot verstrooidheid bij automobilisten. In Glabbeek hebben ze de regel daarom eind 2017 afgeschaft. Uit cijfers blijkt dat de maatregel de verkeersveiligheid in de gemeente sterk heeft verbeterd.

“Verschillende gemeenten stappen daarom tegenwoordig af van deze algemene regeling”, zegt schepen van mobiliteit Tom Ruts (Groen). “Ik heb intussen zelf ook al een aantal voorbereidende gesprekken hierover gehad. We gaan nog dit jaar analyseren of en waar het zinvol is om de voorrang van rechts af te schaffen in Sint-Gillis-Waas. Dat wordt alvast een uitdaging qua planning en logistiek. Het gaat immers om heel veel kruispunten, waar - bij een afschaffing van de regel - ook de reglementair verplichte verkeersborden en haaientanden of stopstrepen moeten worden voorzien. Dat moet toelaten om onze kruispunten veiliger in te richten en het aantal ongelukken en conflicten bij voorrang van rechts te doen dalen.”