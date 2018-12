Gemeente laat baangrachten ruimen JVS

07 december 2018

Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas zet een private firma in voor het ruimen van de baangrachten. Die werken zijn deze week van start gegaan.

Om de grachten op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas te onderhouden en te ruimen, heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten met een private firma voor een periode van vier jaar. Binnen die periode moeten de belangrijkste baangrachten gemaaid en geruimd worden. “Het ruimen van de baangrachten is één van de belangrijkste preventieve maatregelen tegen wateroverlast”, stellen schepen voor Openbare Werken Harry De Wolf en schepen voor Waterbeleid Chantal Vergauwen (CD&V). “Bedoeling is om tot een cyclus te komen waarbij alle baangrachten om de 7 à 8 jaar geruimd worden. Het maaien van de oevers moet jaarlijks gebeuren. Er is een meerjarenplanning opgemaakt waaraan de aannemer zich moet houden.”

De manier waarop de grachten worden aangepakt, zal veranderen. “De firma beschikt over een freesmachine in combinatie met een zuigwagen. Dat is efficiënter dan het ruimen met een kraan. Het ruimen met behulp van een frees zorgt voor de herprofilering van de gracht waarbij er vrij rechte oevers ontstaan, in tegenstelling tot het ruimen met een kraan waarbij de oevers regelmatig worden uitgehold. De zuigwagen vermijdt dan weer dat het water en het slib van de gracht in contact komt met de wegen. Dit is voornamelijk van belang wanneer we te maken hebben met verontreinigd slib.” Voor de slibverwerking werd een overeenkomst afgesloten met de stad Sint-Niklaas, voor het gebruik van het slibbekken.