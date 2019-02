Gemeente is ‘burgerlijk ongehoorzaam’ en voert snelheidsbeperking in op N403 Kristof Pieters

26 februari 2019

16u53 2 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft voor de tweede keer op rij een negatief antwoord gekregen van het Vlaams gewest om een snelheidsbeperking te mogen invoeren op de N403. Het college legt zich hier echter niet bij neer en toont zich ‘burgerlijk ongehoorzaam’. Dinsdag plaatste de technische dienst zelf borden die de maximumsnelheid begrenzen tot 50 km/uur.

Het is al de tweede keer dat de gemeente op eigen houtje een snelheidsbeperking invoert voor de gewestweg Zandstraat/Potterstraat (N403) in Sint-Pauwels. Vorig jaar werden de borden echter door het Vlaams gewest weggehaald nadat de baan een nieuwe laag asfalt kreeg. De gemeente ging hier echter niet mee akkoord en diende een nieuw verzoek in. “Daar hebben we echter opnieuw een negatief antwoord op gekregen”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Ruts (Groen). “Nochtans hebben we toch wel stevige argumenten. Aanliggende fietspaden langs gewestwegen worden niet voor niets ‘moordstrookjes’ genoemd. Door het toegenomen zwaar vervoer in de Zandstraat en Potterstraat, dringt deze maatregel zich op. Verkeersveiligheid is voor ons geen loos begrip: als het Vlaams Gewest het niet doet, zetten we deze snelheidsborden zelf recht.”

Na groen licht van het college, zette de technische dienst dinsdagmiddag nieuwe borden om de maximumsnelheid te begrenzen tot 50 km/uur. “Het gaat om een tijdelijke politieverordening tot de gewestweg definitief heraangelegd is”, vult burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) aan. “Er is een budget voorzien maar aangezien er eerst nog onteigeningen moeten gebeuren, is die herinrichting nog niet voor morgen en zal dit toch nog enkele jaren wachten zijn. We willen ons punt ook graag maken bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en hopen nu wel gehoord te worden.”

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) zou de minister bereid zijn tot overleg. “Ik heb bij de minister de situatie en inplanting van de weg nogmaals toegelicht, en gezien de verkeersdrukte, de lintbebouwing, de aanpalende woonwijken en het naastliggend fietspad, is de minister de gedachte voor een verlaging van de snelheid van 70 tot 50 km/u wel genegen”, laat Daniëls weten. “Alleen is er tot op de dag van vandaag nog steeds geen beroep ingediend door het gemeentebestuur bij de minister. Een handeling die moet gebeuren om een rechtszekere oplossing te verkrijgen. Niemand is er immers bij gebaat om borden te zetten die worden weggehaald of die juridisch kunnen aangevochten worden wanneer er snelheidsboetes worden verstuurd”, zegt Daniëls.

De vorige lading verkeersborden ligt intussen nog altijd opgeslagen in een loods van het Agentschap Wegen en Verkeer in Sint-Niklaas. Burgemeester De Rudder wil het beroep tegen de beslissing best indienen. “Maar we zullen geen maanden wachten op een antwoord en willen de snelheidsbeperking toch nu al invoeren”, klinkt het resoluut. “De beslissing hiervoor wordt trouwens gedragen door de voltallige gemeenteraad, inclusief N-VA.”

Volgens schepen Ruts zijn de borden wel degelijk rechtsgeldig. “Als gemeente mogen we tijdelijke politieverordeningen instellen als we vinden dat de veiligheid anders in het gedrang komt en die moeten wel degelijk nageleefd worden.” Wat het snelheidsregime moet worden na de heraanleg, laten beiden nog even in het midden. “De oorspronkelijke plannen spreken van een snelheidsregime van 70 km/uur maar dan wel met fietspaden die gescheiden zijn van de rijbaan. We zullen daarna wel de balans opmaken en zien of dit voldoende is om de veiligheid te garanderen.”

Het buurtcomite Veilig Sinpals is tevreden dat de zone 50 opnieuw wordt ingevoerd. “We begrijpen niet dat het Vlaams gewest zo halsstarrig dwars blijft liggen”, zegt Wendy Maes. “Het is hun eigen theorie dat een maximumsnelheid van 50 km/uur het meest geschikt is voor gewestwegen met aanliggende fietspaden. Het is niet omdat hierover in het verleden nooit een opmerking is gemaakt in de besprekingen over de heraanleg van de Zandstraat dat onze fietsers minderwaardig zijn.”