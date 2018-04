Gemeente deelt bijvriendelijk bloemenzaad uit 13 april 2018

02u49 0

De gemeente Sint-Gillis-Waas deelt opnieuw, in samenwerking met de werkgroep biodiversiteit, bijvriendelijk bloemenzaad uit. Het bloemenzaad geeft (afhankelijk van het weer) een kleurrijk bloemenveld vanaf eind mei tot eind oktober en trekt tijdens deze periode veel bijen, hommels en vlinders aan. Vanaf maandag 16 april kunnen inwoners 1 of maximaal 2 zakjes bloemenzaad afhalen aan de onthaalbalie. Het bloemenzaad wordt verdeeld in zakjes van 10 gram, voldoende voor een bloemenweide van ongeveer 7 m². Reserveren is niet noodzakelijk, maar snel zijn is de boodschap want de voorraad is beperkt. Meer info: 03 727 17 00, omgeving@sint-gillis-waas.be (PKM)