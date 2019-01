Geld en juwelen gestolen bij inbraak Kristof Pieters

14 januari 2019



Er werd ingebroken in een woning in de Sint-Gillisstraat in Sint-Gillis-Waas. De dieven maakten hierbij juwelen en een som geld buit. Ook in Klingedorp werd een inbraak vastgesteld. Hier is het nadeel nog niet geweten.