Geitenschuur wordt één dag muziektempel 27 april 2018

Vandaag vindt de derde editie van Lokale Helden plaats. Onder impuls van Poppunt geven artiesten op één dag maar liefst 1.050 optredens op 390 podia in hun buurt. Daar zitten ook heel wat opmerkelijke locaties bij. Zo organiseert de vzw Tuup een concert in een voormalige geitenschuur. Tuup is een vereniging in De Klinge die zicht wil inzetten om de mensen uit hun kot te krijgen en te verenigen. Op het programma staan optredens van de nagelnieuwe band Get Well, Muziekvereneniging De Clingse Bossen, de Klingse band Cosy Invasion en het energieke Groupies. Dj Clément, een vaste waarde in de dj-scene van De Klinge en omstreken, mag samen met gelegenheids-dj Herminator afsluiten na middernacht. Het festival start om 19.30 uur. Tickets kosten aan de kassa 10 euro. De schuur bevindt zich in Ten Hogen in De Klinge. (PKM)