Geen woonwagenterrein in Heykavel RAAD VAN STATE TREKT STREEP DOOR PLANNEN

02u39 0 Foto Kristof Pieters Koen Daniëls en buurtbewoner Dirk Van Raemdonck op de plaats waar het woonwagenpark gepland was. Sint-Gillis-Waas Er komt voorlopig geen woonwagenterrein in de Heykavel in De Klinge. Dat is een gevolg van een vonnis van de Raad van State. Die vernietigde het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat de omstreden verhuis van het woonwagenterrein van de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas naar de Heykavel in de Klinge mogelijk moest maken. Intussen is wel al 286.000 euro uitgegeven om de nodige gronden aan te kopen.

Het woonwagenpark heeft de gemeente al heel wat kopzorgen bezorgd. Al meer dan tien jaar probeert men enkele gezinnen een vaste plek te bezorgen. De betrokken woonwagens stonden vele jaren aan de Macharius Reynstraat en vervolgens aan de Koningshoeveweg in De Klinge. De families moesten telkens opkrassen naar een nieuwe verkaveling en zijn uiteindelijk verhuisd naar een perceel naast de kmo-zone Kluizenmolen. Dat was een tijdelijke oplossing, in afwachting van een definitief woonwagenterrein. Hiervoor had de gemeente haar oog laten vallen op een stuk grond in de Heykavel in De Klinge.





Plan vernietigd

Via een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de weekendverblijven in Stekene en Sint-Gillis-Waas moesten ook twee percelen recreatiegrond een nieuwe bestemming krijgen. Dit plan werd echter recent vernietigd door de Raad van State. De argumenten om het plan te vernietigen hebben niks te maken met het woonwagenterrein maar het gevolg is wel dat nu alles in de prullenbak is beland. De omstreden verhuis van het woonwagenterrein van de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas naar de Heykavel in de Klinge kan er nu dus niet komen.





323 bezwaarschriften

Voor Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is de vernietiging door de Raad Van State geen verrassing. "Minister Schauvliege had immers het plan reeds geschorst begin 2016. Zowel de provincie als de gemeente hebben deze schorsing echter genegeerd met alle gevolgen van dien. Intussen is al 286.000 euro uitgegeven om gronden te kopen waarop ze dat woonwagenterrein zouden inrichten en is een ontwerper aangesteld. Bijzonder jammer van de verliezen die hier nu geleden worden."





Tegen het plan was ook heel wat protest uit de buurt. Er werden 323 bezwaarschriften ingediend maar die werden verworpen. Dankzij het vonnis van de Raad van State halen de omwonenden alsnog hun slag thuis. "Hier is de voorbije jaren al veel open ruimte verdwenen", zegt Klingenaar Dirk Van Raemdonck. "Bovendien is hier met Europese subsidies veel geïnvesteerd om van de omgeving van Fort Bedmar een toeristische trekpleister te maken. Een woonwagenpark zou de buurt er niet aantrekkelijker op maken. De gemeente heeft dus 286.000 euro belastinggeld uitgegeven aan gronden die niet bruikbaar zijn."





Oplossing zoeken

N-VA stelt voor dat het bestaande en uitgeruste woonwagenterrein in de Reepstraat wordt geregulariseerd en de gemeente de gronden in De Klinge terug verkoopt.





Burgemeester Chris Lippens (CD&V) kan zich nog niet uitspreken over het dossier. "We moeten het vonnis eerst eens bestuderen en vervolgens overleggen met de provincie of zij al dan niet een nieuw plan gaat opstellen", reageert hij. "De werken in De Klinge zijn nog niet gestart dus er is nog niks verloren. De site in de Reepstraat is echter altijd al een tijdelijke oplossing geweest. Woonwagenbewoners hebben van de overheid een woonrecht gekregen en de overheid is dus verplicht om hun een standplaats toe te kennen. We kunnen hen niet dwingen om te verhuizen naar een gewone woning. Er zal dus sowieso een oplossing gezocht moeten worden."