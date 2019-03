Geen enkele geldautomaat meer in het dorp; gemeente bevraagt banken Kristof Pieters

04 maart 2019

09u34 0 Sint-Gillis-Waas ING sloot twee maand geleden haar filiaal in De Klinge en hiermee verdween meteen ook de allerlaatste geldautomaat in het dorp. Dit deed heel wat stof opwaaien op sociale media en belandde ook al op de agenda van het college.

“We hebben een rondvraag gedaan bij enkele banken naar de mogelijkheid om toch een geldautomaat in De Klinge te installeren maar we kregen telkens hetzelfde antwoord. Het is te duur want er moet minstens 15.000 euro voorradig zijn in zo’n automaat. Door de plofkraken lopen de kosten voor de uitbating van geldautomaten hoger op dan vroeger. De huidige strenge veiligheidsmaatregelen maken het voor een bankinstelling zeer duur en niet meer rendabel”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Vanuit de banken wordt daarom meer ingezet op het ontwikkelen van digitale betaaloplossingen. Door het wegvallen van de geldautomaten zullen ook de kleine handelaars, zoals kappers en buurtwinkels, niet anders meer kunnen dan ook bancontact/Payconiq betalingen te voorzien.” Bpost heeft een verplichting om ervoor te zorgen dat elke gemeente een geldautomaat heeft, maar aangezien er in groot Sint-Gillis-Waas wel verschillende geldautomaten zijn, is dit hier niet van toepassing. Het gemeentebestuur adviseert inwoners van De Klinge om hetzelfde te doen als de inwoners van het aanpalende Meerdonk waar ook geen automaat meer is. “Daar vragen mensen geld bij als ze een aankoop doen bij de bakker of supermarkt”, klinkt het.