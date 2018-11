Geef eens een pluim aan de afvalophaler Kristof Pieters

15 november 2018

18u30 0 Sint-Gillis-Waas Van 19 tot 23 november is het Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. De intercommunale MIWA vraagt in die week extra respect te tonen voor de collega’s die het afval door weer en wind inzamelen. Dat respect kun je tonen door een sticker op je afval te kleven, zodat de ophalers weten dat je hun werk apprecieert.

Afvalintercommunale MIWA deelt gratis stickers uit die je op je afvalzak of –container kunt kleven tijdens de campagneweek van 19 tot 23 november. Respect zit hem soms in kleine boodschappen. De stickers zijn verkrijgbaar in het recyclagepark, op de hoofdzetel van MIWA aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas, bij de gemeentehuizen en bij de plaatselijke bakker.

“Je afval correct aanbieden, is een kleine moeite, maar voor de afvalophaler of recyclageparkwachter maakt het een wereld van verschil”, zegt schepen van Leefmilieu Pascal Buytaert (CD&V). Zo maak je de afvalophaler blij als de zak niet te zwaar is en goed dichtgebonden. GFT-containers worden best aangeboden met het handvat gericht naar de straatkant.