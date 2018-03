Gedaan met voeten in het water 2 MILJOEN EURO VOOR OVERSTROMINGSGEBIEDEN LOEVERBEEK KRISTOF PIETERS

10 maart 2018

02u57 0 Sint-Gillis-Waas Een deel van Sint-Gillis-Waas heeft statistisch kans om één keer om de twee jaar onder water te lopen. Tot die conclusie komt ingenieur Martin Lelie, die twaalf jaar waterellende in kaart bracht. Gecontroleerde overstromingsgebieden moeten nu een einde maken aan woonwijken onder water.

Martin Lelie is sector grondgebiedszaken in Sint-Gillis-Waas. Voor zijn boek 'Wassende Water' analyseerde hij alle overstromingen in de gemeente sinds 2005. Dat jaar stonden straten voor het eerst blank. "Het kritisch keerpunt hebben we bereikt in de jaren 90", vat hij samen. "Er is steeds meer verharde oppervlakte bijgekomen, terwijl het water steeds minder ruimte krijgt. Sint-Gillis-Waas kende zeven overstromingen sinds 2005 en statistisch gezien is er nu één kans om de twee jaar dat er straten onder water komen te staan."





Vooral de omgeving van de Tybaartstraat kende al vaak waterellende waarbij ook huizen getroffen werden. Daarom heeft Martin Lelie ook oplossingen klaar. Twee daarvan worden nu officieel ingediend voor het project Water-Land-Schap van minister Joke Schauvliege. Zij kent subsidies toe aan initiatieven die zowel overstromingen als droogte bestrijden. Want ook dat is een probleem in Sint-Gillis-Waas. "In mei 2016 verzopen we en in mei 2017 stonden grachten kurkdroog en was er watertekort voor landbouwers", legt Lelie uit.





Kronkelend traject

Hij werkte twee projecten uit die beide problemen moeten oplossen. "Mijn voorstel is om een nieuwe bedding aan te leggen voor de Loeverbeek, de waterloop die hier de meeste problemen veroorzaakt. Nu volgt die een vrij recht traject richting centrum vanuit Sint-Pauwels. Ter hoogte van de Loeverstraat is het voorstel om de waterloop een kronkelend traject te geven. Bij hoge waterstanden kan de Loeverbeek daar buiten haar oevers treden en is er plaats om 18.000 kubieke meter water te bufferen, vergelijkbaar met de gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde." Door een natte weide aan te leggen langs de Watergang der Hoge Landen aan 't Hol kan daar 12.200 kubieke meter water gestockeerd worden.





Donderdagavond kregen de landbouwers uitleg bij het project dat twee miljoen euro zal kosten. Als langs de Loeverbeek twee spaarbekkens komen die permanent gevuld zijn, kunnen zij in de zomer hier water onttrekken om hun velden te besproeien.





"Een win-win situatie", vindt burgemeester Chris Lippens (CD&V). "We moeten nu handelen want door de klimaatverandering zal het risico alleen maar toenemen. Ook lost dit niet alles op. Alle studies tonen dat op termijn de afvoercapaciteit van de Watergang der Hoge Landen twee keer zo groot zal moeten zijn. Er is nog veel werk aan de winkel."