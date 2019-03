Geboortebos wordt uitgebreid Kristof Pieters

20 maart 2019

15u41 0 Sint-Gillis-Waas Dit weekend zal het geboortebos aan ’t Kalf opnieuw een maatje groter worden. Alle koppels die vorig jaar een kind op de wereld hebben gezet, mogen namelijk een boompje planten.

Er waren in 2018 in totaal 163 geboortes waarvan 89 jongens en 74 meisjes. Op zaterdag 23 maart mag iedereen verzamelen om 10.30 uur aan de school ‘De Eeckberger’, van waaruit gezamenlijk naar het geboortebos wordt gestapt (ongeveer 5 min.). De ouders van deze kindjes kunnen gewapend met eigen spade hun eigen geboorteboom planten met begeleiding van het gemeentepersoneel. Nadien is er een receptie in de refter van ‘De Eeckberger’.