GC De Route wordt beter uitgerust 02 maart 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat 30.000 euro uittrekken voor de inrichting van een werkruimte voor cateraars in GC De Route. Door de mobiele tribune in het gemeenschapscentrum kan de podiumzaal ook als grote polyvalente zaal gebruikt worden. "Verschillende lokale verenigingen organiseren er geregeld feesten en daar hoort natuurlijk ook een natje en een droogje bij", zegt schepen Wilbert Dhondt. "De Route is momenteel echter niet uitgerust met een ruimte waar men dit kan bereiden. Daarom gaan we met beperkte ingrepen een deel van de huidige berging inrichting als een aparte werkruimte met industriële panelen, dampkap, spoeltafel en werktafels. Toestellen voorzien we niet, want we gaan keuken maken. Hierdoor komen we echter wel tegemoet aan de vraag van verenigingen, want cateraars moeten tot nog toe buiten in tentjes hun maaltijden bereiden." (PKM)