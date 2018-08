Gaslek bij graafwerkzaamheden JORIS VERGAUWEN

03 augustus 2018

In de Lage Kerkwegel in Sint-Gillis-Waas is vrijdagmiddag rond 13 uur een gaslek ontstaan bij graafwerkzaamheden. Tegen de gevel van een woning werd een gasleiding geraakt. Het ging slechts om een lagedrukleiding naar de woning. De brandweer kwam ter plaatse en kon het lek al snel tijdelijk dichten. Eandis kwam niet veel later ter plaatse om de beschadigde leiding definitief te herstellen. Er was op geen enkel moment gevaar voor de omgeving. Een evacuatie in de buurt was niet nodig.