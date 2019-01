Francesco Vanderjeugd geeft sjerp jongste burgemeester door aan Maaike De Rudder: “Begin van nieuwe traditie” Kristof Pieters

08 januari 2019

17u10 0 Sint-Gillis-Waas Francesco Vanderjeugd (30), burgemeester van Staden, heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Maaike De Rudder (25) de nieuwe jongste burgemeester van het land. Hij overhandigde haar een bijzondere sjerp en wil een nieuwe traditie opstarten waarbij het lint telkens wordt doorgegeven aan de jongste burgemeester. “Partijen zetten graag jongeren op de lijst maar moeten ook het vertrouwen durven geven om ze een uitvoerend mandaat te geven”, klinkt de boodschap.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is niet langer de jongste burgemeester van het land. Dinsdag heeft hij die titel met de glimlach, en toch ook een tikje nostalgie, doorgegeven aan Maaike De Rudder (CD&V). Hij kwam daarvoor speciaal naar Sint-Gillis-Waas en gaf tijdens een lunch meteen enkele nuttige tips mee.

Bij zijn aantreden op 1 januari 2013 was Vanderjeugd slechts 24 jaar. “Het lijkt al een eeuwigheid geleden maar nu ik de sjerp doorgeef, komen de herinneringen wel terug”, vertelt hij. “Bij mij waren de omstandigheden bijzonder moeilijk want ik kwam vanuit de oppositie en had geen bestuurservaring. Bovendien verloor ik na amper één jaar mijn meerderheid doordat er iemand als onafhankelijke ging zetelen. Daarna heb ik noodgedwongen een lid van de oppositie moeten ‘afsnoepen’. Het was alleszins een hele leerschool.”

Vanderjeugd werd door zijn inwoners wel beloond. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen haalde hij met zijn partij een absolute meerderheid en tekende hij zelf meer dan 3.500 voorkeurstemmen op. Sinds 2014 zetelt hij ook in het Vlaams parlement waar hij momenteel nog wel het jongst zetelende lid is.

Voor Maaike De Rudder heeft Vanderjeugd nog wel enkel tips. “Het belangrijkste is natuurlijk de coalitie samenhouden maar ook communicatie met de burgers is voor mij altijd prioritair geweest. Ik ben heel makkelijk aanspreekbaar maar je moet wel opletten hiervoor want dat kan ook een valkuil zijn. Je mag ook niet over je heen laten walsen. Op mijn eerste overleg met collega-burgemeesters werd er met mij bijvoorbeeld weinig rekening gehouden maar dat is gelukkig snel veranderd. Een voordeel van een jonge burgemeester is bovendien dat die frisse en nieuwe ideeën kan aanbrengen.”

Met het symbolisch doorgeven van het lint van ‘jongste burgemeester’ wil Vanderjeugd een nieuwe traditie opstarten. “Als Maaike binnen zes jaar nog steeds de jongste is, mag ze de sjerp houden. Zoniet vraag ik haar om het lint door te geven aan de volgende jongste burgervader of -moeder. Die krijgt altijd wel heel wat aandacht van de media. Ik vind het vooral belangrijk dat partijen niet alleen jongeren op de lijst zetten maar hen ook het vertrouwen durven geven voor een uitvoerend mandaat.”

Maaike De Rudder belooft deze traditie zeker verder te zetten. “Ik sluit me volmondig aan bij het idee dat erachter zit. Ik merk ook dat sommige mensen wat argwanend staan tegenover mijn functie als burgemeester door mijn jonge leeftijd. Het doorgeven van deze sjerp is ook een ideale gelegenheid om tips door te geven. Ik heb vandaag alvast enkele goede ideeën opgestoken.”