Fortenverleden inspiratie voor nieuwe straatnaam Kristof Pieters

20 januari 2019

11u28 0 Sint-Gillis-Waas De gemeenteraad heeft een nieuwe straatnaam gekozen voor een verkaveling op de grens van Meerdonk en Kieldrecht. Het nieuw wegtracé nabij de Kouterstraat staat voortaan bekend als ‘Bastionstraat’.

Dit is een verwijzing naar het rijke fortenverleden van de gemeente. De nieuwe verkaveling grenst immers aan het grotendeels verdwenen Fort Verboom. Fort Verboom werd gebouwd in 1701 aan de vooravond van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) op de strategische plaats waar de Koningsdijk aansluit bij de dekzandrug van de Kouterberg. Het fort werd genoemd naar de Vlaming Prosper Georges Verboom, een belangrijke officier binnen het Frans-Spaanse leger en een van de ingenieurs van de Bedmarlinie.

Fort Verboom had een bijzondere vorm. Het was een driehoekig bouwwerk waarvan de punt naar het noorden gericht was. Deze oriëntatie was allerminst toevallig want op die manier wees de punt recht op de vijand. De twee flanken van de driehoek werden gevormd door vijfhoekige bastions. De ingang van het fort lag langs de zuidzijde. In Kieldrecht was al een Fort Verboomstraat en in De Klinge is er een Fortstraat. Daarom werd de nieuwe straat ‘Bastionstraat’ gedoopt, een verwijzing naar de twee bastions die het vroegere fort kenmerkten. In een eerste fase worden er 26 woningen en 21 appartementen opgetrokken.