FOD Financiën schrapt zitdagen voor invullen belastingaangifte

07 maart 2019

09u58 0 Sint-Gillis-Waas Inwoners van Sint-Gillis-Waas die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingaangifte zullen vanaf dit jaar naar de kantoren van FOD Financiën in Sint-Niklaas moeten gaan. Door personeelsgebrek bij de dienst worden er namelijk geen zitdagen meer georganiseerd.

De zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte zijn nochtans een enorm succes. Vorig jaar alleen al kwamen er maar liefst 176 mensen opdagen. Omdat er minder personeel beschikbaar is heeft de FOD Financiën echter beslist om de zitdag niet langer te organiseren. “We betreuren dit enorm”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben zes boekhoudkantoren in onze gemeente gevraagd om gezamenlijk een zitdag te organiseren maar er was geen interesse bij deze kantoren.”

Inwoners kunnen wel nog terecht in de kantoren van FOD Financiën in Sint-Niklaas. Een alternatief is Tax-on-web. Wie wil leren werken met deze webtool om de belastingen in te vullen maar niet goed weet waar te beginnen, kan op woensdag 15 mei om 20 uur in de bibzaal een infosessie bijwonen die de gemeente organiseert. Tijdens deze infosessie krijgen deelnemers stap voor stap te zien hoe een digitale belastingaangifte werkt en moet worden ingevuld. “Maar men kan hier niet terecht met concrete en individuele vragen over de belastingaangifte”, verduidelijkt De Rudder. In het kantoor van FOD Financiën in de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas kan men in mei dagelijks terecht van 8.30 tot 12 uur en in juni van 8.30 tot 15 uur.