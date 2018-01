Fietsster gewond bij ongeval 02u42 0

Bij een verkeersongeval in de Vlasrootstraat in Sint-Gillis-Waas is donderdag rond tien uur een fietsster lichtgewond geraakt. Zij kwam ten val na een aanrijding door een auto. De autobestuurder reed zonder te kijken een oprit af op het moment dat de fietsster passeerde. (JVS)