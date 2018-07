Fietspad verandert even in skateramp 28 juli 2018

Het fietspad langs de Watergang der Hoge Landen is gisteren even in een skateramp veranderd. Door de hitte kwamen twee betonplaten omhoog. De gemeente liet de druk gebruikte fietsverbinding tussen de Holdamstraat en de fietswegel Sint-Niklaas/Hulst voor alle verkeer afsluiten. Er was gelukkig nog wel een alternatief op een onverhard pad aan de overkant van de Watergang. De gemeentediensten leverden bovendien wel erg snel werk, want in de namiddag was het fietspad alweer hersteld. Arbeiders braken een stuk beton uit en vulden het met koude asfalt. (PKM)