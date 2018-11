Fietser zwaargewond na aanrijding op Hogewatergangweg Kristof Pieters

06 november 2018

Op het kruispunt van de Hogewatergangweg met de Turkeyenstraat in Sint-Gillis-Waas is maandag om 6.41 uur een wagen in aanrijding gekomen met een fietser. De fietser werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.