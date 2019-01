Fietser aangereden door bestelwagen op Zalegemdijk Kristof Pieters

21 januari 2019

13u12 0

Op de Zalegemdijk in Meerdonk is zaterdag om 12.35 uur een bestelwagen in aanrijding gekomen met een fietser. De fietser raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.