Felle tegenkanting, maar arts strijdt verder CVS-DOKTER FRANCIS COUCKE TERUG AAN DE SLAG NA JAAR SCHORSING KRISTOF PIETERS

14 april 2018

02u53 0 Sint-Gillis-Waas De bekende CVS-dokter Francis Coucke kan terug aan de slag. Zijn jaar schorsing is vandaag afgelopen en de arts is niet van plan om gas terug te nemen. Dit weekend organiseert hij een congres waar patiënten getuigen hoe zijn behandeling hun leven veranderde.

Het was via patiënten dat dokter Francis Coucke vorig jaar plots te weten kwam dat de Orde van Geneesheren hem geschorst had. "Doordat ze te horen kregen dat er geen terugbetaling meer mogelijk was via het ziekenfonds. Zelf ben ik nooit op de hoogte gebracht", vertelt Coucke. "Echt verbaasd was ik niet, want het is een strijd die al tien jaar aan de gang was. Ik heb me het voorbije jaar vooral beziggehouden met research en ben onder meer naar Italië getrokken om twee weken mee te lopen met een bekend geneticus die onderzoek doet naar bindweefselziekten. Uiteraard heb ik mijn patiënten niet in de kou laten staan. Ik werd tijdens mijn schorsing door een collega vervangen en op vraag van sommige patiënten was ik ook aanwezig bij de raadpleging, iets wat perfect toegestaan is", knipoogt Coucke.





De endocrinoloog is vooral bekend voor zijn behandeling van aandoeningen als het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie.





Verstoorde hormonenspiegel

Volgens Coucke ligt vaak een verstoorde hormonenspiegel en immuunsysteem aan de basis van het probleem. Hij gaat hiermee lijnrecht in tegen professoren die het zien als een puur psychische aandoening en gedragstherapie voorschrijven. Coucke werd recent voor de tweede maal veroordeeld door het RIZIV tot het terugbetalen van onrechtmatig uitgeschreven groeihormonen voor behandelingen. Hij maakt zich dan ook geen illusies. "De schorsing is nu afgelopen, maar men zal wel een andere stok zoeken om me te slaan", beseft hij. "Het kost me handenvol geld aan advocaten maar ik blijf mijn strijd verderzetten. Ik begrijp niet hoe men zo blind kan blijven voor de problemen. Het aantal langdurig zieken is in ons land ontzettend hoog. Vorig jaar telde men maar liefst 372.000 loontrekkenden en meer dan 24.000 zelfstandigen die chronisch ziek zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik meer dan tien procent hiervan zou kunnen helpen."





Om zijn woorden te staven, organiseert Coucke vandaag een congres met getuigenissen van patiënten wiens leven ingrijpen veranderd is na een behandeling. "Ik heb 8.000 consultaties per jaar en krijg pakken bedankingskaartjes van mensen die na jarenlang zoeken ten einde raad bij mij beland zijn en geholpen werden. Het is voor hen dat ik mijn strijd verder blijf zetten."





Het congres 'De Patiënt Spreekt' vindt plaats in feestzaal Elsum in Geel van 12 tot 20 uur en is gratis. Info:





patientspreekt@hotmail.com.