Fanfare- en harmoniemuziek op Stuifbolfestival 23 augustus 2018

Op 24, 25 en 26 augustus vindt de vierde editie van het Stuifbolfestival plaats in de feesttent in de Teerlingwijk. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Meerdonk organiseerde dit festival voor de eerste keer ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan in 2010. "Dat weekend viel zo in de smaak dat we ondertussen al aan de vierde editie zitten", zegt Filip Paelinck. "Stuifbol is namelijk de bijnaam van de Meerdonkenaren en een naam die vlot in de mond ligt."





Het Stuifbolfestival wil mensen in contact brengen met muziek die niet zo vaak meer te horen is. "Fanfares, harmonieën, brassbands en dergelijke komen immers maar weinig aan bod in de media", legt Paelinck uit. "Muziekacademies hebben een groot tekort aan leerlingen die zich willen toeleggen op een koperblaasinstrument. Vandaar dat wij mensen meer in contact willen brengen met deze instrumenten en hopen zo meer mensen warm te maken om zulke muziek te maken."





Op vrijdag is er een mosselfeest en vanaf 20 uur een optreden van Dixieband.be. Zaterdag start om 14 uur de kinderdisco in de tent. De kinderen zullen met de huifkar worden opgehaald en dit onder begeleiding van het trommelkorps. Om 16 uur gaat dan het stuifbolfestival van start met op de affiche dit jaar Brassband Buizingen, Dynamic Symphonic band, KF de Verbroedering van Zandvliet en KF Sint-Cecilia Meerdonk. Als afsluiter is er 't Luchtorkest, een coverband die het publiek tot in de late uurtjes zal entertainen. Tot slot is er op zondagmiddag het Stuifbol Kubb Tornooi. Alle info: www.stuifbolfestival.be (PKM