Fanfare concerteert in gemeenteschool 20 april 2018

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Meerdonk geeft vandaag haar jaarlijks concert dat doorgaat in gemeenteschool GOM in de Margrietstraat in Meerdonk. Het concert start om 20 uur en de deuren gaan open om 19.30 uur. Iedereen is welkom. (PKM)