Familiekunde ontsluit archieven

De Wase afdeling van Familiekunde Vlaanderen gaat haar archieven via een unieke onlinewebsite ontsluiten voor alle stamboomonderzoekers. Historische akten van verschillende archiefbronnen, maar ook bidprentjes en rouwbrieven kan je nu digitaal raadplegen. "Iedereen, altijd en overal de mogelijkheid geven om zijn of haar familiegeschiedenis op te stellen is onze droom", zegt voorzitter Luc Chalmet. "Onze website is op dit vlak echt wel baanbrekend en uniek. Een groep enthousiaste vrijwilligers werkt continu aan deze database. In totaal zijn al 1,2 miljoen aktes en meer dan 620.000 bidprentjes en rouwbrieven bewerkt." Dit is allemaal te raadplegen via www.publicatie-landvanwaas.be. Iedereen kan toegang krijgen tot de archiefdocumenten via een zeer bescheiden jaarlijks hernieuwbare abonnementsformule. (PKM)