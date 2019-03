Extra veiligheidsmaatregelen voor carnavalsstoet in Sint-Gillis-Waas door stormweer, stoet in Elversele afgelast Kristof Pieters

10 maart 2019

11u42 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft zondagochtend een veiligheidsoverleg gehouden naar aanleiding van de carnavalsstoet deze middag en het verwachte stormweer. De stoet zal doorgaan maar er worden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Elversele wordt de stoet wel afgelast.

In Sint-Gillis-Waas kwamen de gemeente en de organiseren vzw Minikielen zondagochtend samen met de veiligheidsdiensten om het aangekondigde stormweer van vanmiddag te bespreken. “Er is beslist dat de stoet voorlopig kan doorgaan maar alle loszittende elementen moeten verwijderd worden van alle praalwagens”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Ook mogen er geen carnavalisten naast de praalwagens lopen, enkel voor of na de wagens. Voorlopig is er nog groen licht maar we houden uiteraard wel de hele tijd de weersomstandigheden in de gaten. Als de situatie zou verslechteren, kunnen we alsnog alles afgelasten.”

De carnavalsstoet van de Minikielen start om 15 uur. Zaterdagavond was er ook al een verlichte avondstoet.

In Elversele heeft de organiserende carnavalsvereniging wel beslist om vandaag de stoet af te gelasten om veiligheidsredenen.